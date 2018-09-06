вДудь / YouTube

Журналист Юрий Дудь объяснил свою любовь к разговорам о сексе. По его словам, он активно вступает в подобные обсуждения из-за табуированности темы интимных отношений. Об этом он упомянул в интервью с комиком Русланом Белым. Видеозапись опубликована на YouTube.

Дудь заявил, что секс в обществе обсуждать не принято, поэтому он хватается за возможность поговорить об этом, когда кто-то готов поддержать тему. «Когда я встречаю людей, которые так же готовы свободно говорить про секс, как об этом готов говорить я, то я просто... Это чувство восторга, что я не один!» — пояснил журналист.

Ведущий был вынужден оправдываться за свои слова после того, как комик Руслан Белый назвал его сексуально закомплексованным. Шоумен заметил, что любое обсуждение подобных тем вызывает у журналиста детский восторг.

Позднее Белый пояснил, что такие слова будут «юмористическим заходом» в публикации в блоге, посвященной Дудю.«Я же буду проверять этот материал», — заметил в шутку комик.

Несколько недель назад на YouTube-канале Юрия Дудя вышло интервью с телеведущей Анастасией Ивлеевой, где журналист уделил много времени обсуждению сексуальных тем. Ответы Ивлеевой вызвали широкий резонанс в сети.

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