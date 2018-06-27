Юрий Дудь разрешил россиянкам заниматься сексом с иностранцами

Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь высказал мнение по поводу стереотипов о россиянках. Свою точку зрения журналист высказал в колонке на сайте спортивного издания.

Дудь обратил внимание, что пользователи сети непоследовательны в своих суждениях: они «жестко обожают» темнокожих спортивных звезд, но в то же время испытывают «жесткую брезгливость» по отношению к россиянкам, которые встречаются с иностранцами.

«Русские девушки могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который покажется им для этого достаточно привлекательным», — написал журналист. Затем он добавил, что парни из России также вольны вступать в отношения с людьми любой национальности. Помимо этого, Дудь напомнил о важности средств для предохранения, так как «рожать детей гораздо круче от действительно любимых, а не вроде бы любимых людей».

Главред Sports.ru пояснил, что для россиянок гораздо привлекательнее иностранцы, потому что они держат себя в хорошей форме даже в глубокой зрелости. «От них вкусно пахнет. Они не слышат в слове "педикюр" слово "педик". Они знают, что в одежде есть другие цвета, кроме черного», — добавил Дудь. Он объяснил этот феномен тем, что в Европе гораздо меньше красивых девушек, поэтому за них идет жесткая конкуренция.

Кроме того, журналист предположил, что любовь россиянок к гостям столицы может объясняться отсутствием у большинства из них загранпаспорта. Также Дудь намекнул на разное материальное положение у мужчин из России и иностранцев. В заключение он отметил, что ни один мужчина не имеет права жаловаться на девушку, которая, по его мнению, ведет себя неправильно.

В июне в Госдуме поспорили о сексе во время чемпионата мира по футболу. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева посоветовала женщинам не вступать в интимную связь с иностранцами, позднее глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал россиян создавать «смешанные союзы» с болельщиками из других стран.

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