Главная девушка российского YouTube заняла миллион на ларек и не вернула

Ведущая «Орла и решки», и популярный видеоблогер Анастасия Ивлеева в интервью журналисту Юрию Дудю рассказала, как у нее появился первый миллион. Интервью появилось 21 августа на YouTube-канале «вДудь».

По словам Ивлеевой, первый миллион рублей у нее появился в 23 года, когда она работала хостес в петербургском ночном клубе «Лак». Она подумывала начать свой бизнес и решила воспользоваться тем, что пользуется уважением среди бизнесменов, посещавших заведение. Девушка попросила одного из них помочь реализовать ее идею, тот в свою очередь пригласил ее обсудить бизнес в свой офис. По выражению Ивлеевой, она не придумала ничего лучше, чем попросить денег на ларек для починки обуви. Она попросила у инвестора 300-400 тысяч на венчурных условиях. На следующий день ей доставили миллион рублей и записку: «Я даю тебе миллион. У тебя все получится. Если хочешь — давай».

По признанию девушки, в бизнес она так и не вложилась: часть денег она отдала родителям, остальные ушли на то, чтобы «поправить здоровье». На вопрос ведущего, вернула ли Ивлеева долг бизнесмену, она ответила отрицательно. Ведущая утверждает, что мужчина давал ей деньги безвозмездно и не требовал их отдать. Тем не менее Дудь потребовал от Ивлеевой вернуть деньги заемщику.

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