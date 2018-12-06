Дудя обвинили в краже вопросов для интервью со звездой «Полицейского с Рублевки»

Журналистка Саша Франк обвинила видеоблогера Юрия Дудя в использовании ее вопросов в интервью с актером Сергеем Буруновым. Она рассказала в Facebook, что Дудь скопировал ее беседу с артистом, записанную для портала «КиноТест».

По словам Франк, директор Бурунова попросил у нее исходники интервью для подготовки Дудя к беседе с артистом.

«Сказать я могу только одно! Юрий, спасибо вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов — я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста! А особенно приятно, что мы удивительным образом одинаково почувствовали истинную натуру Сергея и даже сказали об этом одними и теми же словами!» — написала Франк.

Запись интервью с Буруновым для «КиноТеста» появилась на YouTube в январе 2018-го. Видео беседы актера с Дудем вышло в декабре. В ней Бурунов признался, что остался без работы из-за конфликта между Украиной и Россией.

Сергей Бурунов известен по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Домашний арест». Он также принимал участие в пародийной передаче «Большая разница».

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