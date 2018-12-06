Михалков обиделся на любовь российских зрителей к западному кино

Режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что ему обидно из-за больших кассовых сборов западных картин в стране. Его слова передает ТАСС.

«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают. Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате. Почему мы должны их кормить?» — сказал Михалков.

Кинематографист поддержал идею ограничить прокат западных фильмов, однако затруднился назвать приемлемое для него соотношение сеансов отечественной и иностранной продукции. «Это все надо считать», — подчеркнул он.

4 декабря министр культуры России Владимир Мединский заявил, что «всемирная машина Голливуда» разрушит отечественный кинематограф, если власти не ограничат прокат американских фильмов. Он пожаловался на то, что фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» в некоторые дни ноября занимал более 70 процентов всех сеансов.

В ноябре Михалков допустил, что, возможно, «снимал говно».

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