Мединский пожаловался на «Фантастических тварей» и голливудскую угрозу

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что «всемирная машина Голливуда» разрушит отечественный кинематограф, если власти не примут меры по его защите. Он высказался за ограничение проката американских фильмов в стране, передает РИА Новости.

Мединский указал на фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», который, по его словам, в некоторые дни ноября занимал более 70 процентов всех сеансов. «Меня возмущает, что две трети сеансов отдавались одному фильму. Что это, как не монополия, тотальная монополия голливудских кинопрокатчиков, которая диктует свои условия киносетям?» — подчеркнул министр.

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Глава Минкульта отметил, что сам фильм не смотрел.

Лента «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» вышла в прокат 15 ноября. В ней рассказывается о злом волшебнике, который вместе со сторонниками собирается подчинить людей без магических способностей. Ему противостоят герои первой части франшизы, картины «Фантастические твари и где они обитают».

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