Мединский рассказал о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев

Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах доказательства того, что бой 28 панфиловцев действительно был. Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский в колонке для «Российской газеты».

Документы из архива советской контрразведки были рассекречены осенью 2018 года. По словам Мединского, в них содержатся подробности расследования всех обстоятельств боя и неправильного оформления наградных документов на героев. Сотрудники ведомства опросили бойцов, попавших в список посмертно награжденных панфиловцев, однако оставшихся в живых, а также других участников сражения. Показания военнослужащих подтверждают, что 16 ноября 1941 года под Дубосеково состоялся бой, в ходе которого 28 панфиловцев противостояли немецким танкам.

Министр уверен, что новые документы позволили достоверно установить исторический факт подвига. Тем не менее он отметил, что в деле остались неточности. Так, неизвестно, сколько именно героев сражались с танками, сколько из них осталось в живых и в какой момент боя происходила борьба.

В 2016 году Мединский уже писал в «Российской газете» статью в защиту 28 панфиловцев. Тогда он ссылался на очерк «О 28 павших героях» в газете «Красная звезда» от 28 ноября 1941 года, из которого впервые стало известно о подвиге.

В 1948 году Главная военная прокуратура завершила расследование боя и установила, что часть награжденных посмертно бойцов остались в живых. Кроме того, были обнаружены несостыковки в официальной версии сражения. Позже некоторые историки утверждали, что история о панфиловцах — просто легенда и фактами не подтверждается.

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