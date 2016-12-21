Мединский принял почетный знак «Панфиловец» из рук ветерана

Министр культуры России Владимир Мединский получил почетный знак «Панфиловец». Награду чиновнику вручил солдат гвардейской дивизии имени Панфилова, участник Великой Отечественной войны Владимир Бурцев. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает ТАСС.

«От имени московской группы ветеранов-панфиловцев благодарны вам за то, что вы выступили с защитой чести "панфиловцев", их родственников. Мы решили вас наградить знаком "Панфиловец" за ваши слова, что мы все панфиловцы, и принимаем в нашу когорту», — заявил Бурцев.

«Я испытываю большую неловкость, потому что званием "панфиловца" нельзя наградить, его нельзя присвоить, его можно только заслужить потом и кровью», — отметил Мединский.

Вручение состоялось на открытии выставки «Солдат Отечества», посвященной 120-летию маршала Константина Рокоссовского.

