В трейлере новых «Фантастических тварей» нашли секрет Волан-де-Морта

В сети появился финальный трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Twitter Movies во вторник, 25 сентября.

Поклонники франшизы о Гарри Поттере, спин-оффом которой стала серия «Фантастические твари», обнаружили в трейлере отсылку к оригиналу. В комментариях к видео они обратили внимание на эпизод, в котором женщина превращается в гигантскую змею. За кадром в этот момент звучит слово «Нагайна» — так называлась змея, принадлежавшая темному лорду Волан-де-Морту.

В серии книг о Гарри Поттере Нагайна была создана главным антагонистом как крестраж (волшебный артефакт), однако события «Фантастических тварей» происходят гораздо раньше этого.

Российская премьера ленты «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» запланирована на 15 ноября.

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