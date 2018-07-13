В кадре из нового спин-оффа «Гарри Поттера» нашли киноляп

Создатели фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», второго спин-оффа по вселенной «Гарри Поттера», опубликовали кадр из грядущей картины. Поклонники вселенной обратили внимание на нестыковки, пишет Mashable.

В кадре изображен главный герой первого спин-оффа Ньют Саламандер в юности (Джошуа Шиа). Рядом с ним стоит молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), будущий директор школы Хогвартс. Фанаты определили, что действие происходит в кабинете, где волшебники изучают защиту от темных искусств, и преподает этот предмет Дамблдор. Они предположили, что в этой сцене школьники учатся сражаться с боггартом (привидение, способное превращаться в существо, которого стоящий перед ним человек боится больше всего).

При этом на сайте автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг указано, что Дамблдор преподавал трансфигурацию, а не защиту от темных искусств.

В марте поклонники Гарри Поттера обнаружили масштабный киноляп в трейлере «Фантастических тварей».

Премьера второй части спин-оффа «Фантастические твари» запланирована на 15 ноября. Главные роли в ленте исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.

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