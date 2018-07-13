Культура
 
Последние новости
Украина заказала дискредитацию «Газпрома»
Школьница превратила беспалую руку в жизнерадостного Фреда и прославилась
Сирийские боевики сдали властям еще один город
Черчесова захотели видеть в Германии
Назван самый безопасный этаж в отелях
Трамп захотел перекрасить президентский самолет в бело-сине-красный
Китаянка захотела вина со змеиным ядом и впала в кому
Заболеваемость ВИЧ выросла в Москве на 20 процентов
Названа причина особо опасного рака у мужчин
Новости партнеров

В кадре из нового спин-оффа «Гарри Поттера» нашли киноляп

Перейти в «Мою Ленту»

Создатели фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», второго спин-оффа по вселенной «Гарри Поттера», опубликовали кадр из грядущей картины. Поклонники вселенной обратили внимание на нестыковки, пишет Mashable.

В кадре изображен главный герой первого спин-оффа Ньют Саламандер в юности (Джошуа Шиа). Рядом с ним стоит молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), будущий директор школы Хогвартс. Фанаты определили, что действие происходит в кабинете, где волшебники изучают защиту от темных искусств, и преподает этот предмет Дамблдор. Они предположили, что в этой сцене школьники учатся сражаться с боггартом (привидение, способное превращаться в существо, которого стоящий перед ним человек боится больше всего).

При этом на сайте автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг указано, что Дамблдор преподавал трансфигурацию, а не защиту от темных искусств.

В марте поклонники Гарри Поттера обнаружили масштабный киноляп в трейлере «Фантастических тварей».

Премьера второй части спин-оффа «Фантастические твари» запланирована на 15 ноября. Главные роли в ленте исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
A new 'Fantastic Beasts' image points to a huge reveal about Newt's past
Фанаты Гарри Поттера обнаружили масштабный киноляп в «Фантастических тварях»
Джуд Лоу впервые показался в образе Дамблдора
Появился первый кадр из продолжения «Фантастических тварей»
Другие материалы рубрики
Культура00:0711 июля
Сергей Пахомов

«Люди поверили, что это настоящие экскременты, и я их ем»

Пахом о безумии, драке с гомофобами, экстрасенсах и «Зеленом слонике»
16:1112 июля

Актрисе из «Доктора Хауса» затолкали презерватив в рот на кастинге

10:24Сегодня

В Москве пройдут финальные показы иммерсивной оперы «Пиковая дама»

11:1012 июля

Хабенский отказался фотографироваться с сыном Эвелины Бледанс с синдромом Дауна

Культура00:0510 июля
Guns N’ Roses — Not in This Lifetime... Tour

«Это взрыв, чистая энергия и наркотик»

Их не было двадцать лет. И вот они возвращаются: Guns N' Roses
09:1512 июля

Фокусник пососал леденец и ошарашил рэпера Дрейка

20:4812 июля

Сэмюэл Л. Джексон показал визитку нового фильма с намеком на «Криминальное чтиво»

10:4011 июля

Джон Сноу объявил о завершении съемок «Игры престолов»

Культура00:0112 июля

«Эми обнажилась на камеру в прямом и переносном смысле»

Мертвые девочки и женская боль в сериале Жан-Марка Валле «Острые предметы»
04:2211 июля

Люка Бессона опять обвинили в домогательствах

13:5612 июля

Верка Сердючка анонсировала последнее выступление

13:2310 июля

Джорджа Клуни сбила машина

Россия
Какой сексист ты сегодня?
Харассмент, слатшейминг, менсплейнинг и другие мужские грехи
Лена БагаутдиноваЖизнь за металл
Эту девочку можно спасти от тяжелой инвалидности, но ей нужна помощь
«Заходишь в камеру, а она на полу лежит бетонном»
Беременных россиянок отправляют в тюрьму и превращают их жизнь в ад
Мик Джаггер заинтересовался церковной музыкой
Заболеваемость ВИЧ выросла в Москве на 20 процентов
Равноправие мужчин и женщин наступит в России через 170 лет
Россию предупредили о риске нового сокращения населения
Все материалы
Мир
Смерти вопреки
Он прошел все войны от Чечни до Донбасса и выжил. А теперь пишет в «Ленту.ру»
Трамп захотел перекрасить президентский самолет в бело-сине-красный
Сирийские боевики сдали властям еще один город
Подавшую в суд на Трампа порноактрису арестовали за интимные прикосновения
Трамп отказался порвать с Россией из-за инцидентов с «Новичком»
Ким Чен Ын прислал Трампу письмо
Иранца 80 раз отстегали плетью за выпитый в детстве алкоголь
Все материалы
Бывший СССР
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Белорусы более 70 лет ездили по заминированному мосту
Петр ПорошенкоЗа русских и мир
Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины
В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевских ленточек
На Украине пожаловались на раздражение в Европе от украинского вопроса
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
На Украине закрыли дело против сына министра внутренних дел
Все материалы
Экономика
Взяли на контроль
Банки следят за россиянами. Теперь они будут знать все
Путину доложили о спасении миллиардов рублей
США вознамерились покарать Россию за дружбу с Ираном
История в шоколаде
Как превратить проблему в идею для бизнеса
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Украинской оборонке разрешили не платить по российским долгам
Назван эффект торговой войны для России
Все материалы
Силовые структуры
Моряк на драйве
Офицер флота украл миномет, дал бой спецназу ФСБ и спрятался в психушке
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»
Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
Вора в законе вышлют из России после семи лет тюрьмы
Хозяин российского автосервиса попытался продать работника на органы и сел
Российский должник спрятал машину во дворе у приставов
Гардеробщица в Приморье воровала в школе телефоны и дарила их внукам
Все материалы
Наука и техника
В тылу врага
Эти снимки сделал простой немецкий солдат. В СССР за такое убивали
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
«Герасим» затопит российский модуль МКС
Названа причина особо опасного рака у мужчин
Объяснен загадочный медицинский феномен
Россия назвала замену «Армате»
Все материалы
Спорт
Британские журналисты встречают футболистов московского «Динамо»«Вам в защиту автоматчиков поставить?»
Сразу после войны русские научили англичан играть в футбол. Как это было
Черчесова захотели видеть в Германии
Слава Хорватии!
Хорваты расправились с Англией и впервые в истории вышли в финал чемпионата мира
Главный тренер сборной Украины помог России побеждать на ЧМ-2018
Украинский футболист отказался «становиться животным» и поддержал Смолова
Сотни тысяч фанатов отвернулись от «Реала» из-за ухода Роналду
Лучшего бомбардира сборной России на ЧМ защитят от Бузовой
Все материалы
Культура
Битая Фрида
Яркие снимки и откровенные картины страдалицы и бисексуалки
Сергей Пахомов«Люди поверили, что это настоящие экскременты, и я их ем»
Пахом о безумии, драке с гомофобами, экстрасенсах и «Зеленом слонике»
«Эми обнажилась на камеру в прямом и переносном смысле»
Мертвые девочки и женская боль в сериале Жан-Марка Валле «Острые предметы»
Актрисе из «Доктора Хауса» затолкали презерватив в рот на кастинге
В кадре из нового спин-оффа «Гарри Поттера» нашли киноляп
Хабенский отказался фотографироваться с сыном Эвелины Бледанс с синдромом Дауна
Сэмюэл Л. Джексон показал визитку нового фильма с намеком на «Криминальное чтиво»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я оделся как Иван, нравится?»
Он вгляделся в лица футбольных болельщиков и увидел любовь к России
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«К чему ведет стеб над сталинистами?»
Загадочный выдумщик Гонтермахер дурачит россиян. Ведутся все
Малахов выдал собственную небылицу за травлю после ухода с Первого канала
В сети ужаснулись виду сбежавшей из больничной палаты кровавой пиявки
Facebook пометил «заинтересованных в измене» россиян
Беседа британца с бездомной старушкой обнажила наплевательское отношение властей
Все материалы
Ценности
LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
Готов боялись и убивали. Их жизнь — вечный траур
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Папа Карло
Чем запомнился самый дерзкий и скандальный человек из мира моды
Американцы похвалили российское нижнее белье
Раскрыты причины выбора одежды для жен британских принцев
Встрече Путина и Трампа посвятили легендарную кнопочную Nokia
Апельсины в авоське стали популярным аксессуаром
Все материалы
Путешествия
От винта до сверхзвука
Самолеты, навсегда изменившие авиацию
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
Российского альпиниста убило камнем на Кавказе
Назван самый безопасный этаж в отелях
Оценен единственный курорт в ДНР и ЛНР
Турист из России утонул в Испании
Все материалы
Из жизни
Одной ногой в могиле
Азиатские страны переполнены покойниками. Живым пришлось подвинуться
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Британка высморкалась, сломала глазницу и бросила курить
Британка пошла в туалет и неожиданно родила близнецов
Индиец чудом спасся от разъяренного слона
Обладатель самых длинных ногтей в мире отрезал их после 66 лет отращивания
Все материалы
Сэр, есть, сэр!
Тест внедорожника Jeep Wrangler нового поколения: он больше не сгорит?
Maserati для дачи
Не дошедший до конвейера Maserati Buran, который и хэтчбек, и минивэн
Царь-пикап
Можно ли рамный Nissan превратить в Mercedes? Тест флагманского пикапа Mercedes X 350d
Подержанные и ненадежные
Покупки каких моделей машин с пробегом стоит избегать? Проверь свой автомобиль
Новую Toyota Supra впервые показали в движении
Bentley украсила салон Mulsanne коленвалом 88-летней машины
Самая дешевая машина в мире оказалась никому не нужна
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы