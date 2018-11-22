В Госдуме заступились за Егора Летова и раскритиковали Мединского

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал о своей любви к творчеству Егора Летова и отчитал министра культуры России Владимира Мединского. Об этом политик написал в своем профиле во «ВКонтакте».

«Министр культуры Владимир Мединский заявил, что поклонники музыканта Егора Летова – это узкая маргинальная аудитория. Что ж, пусть министр знает, что среди этой "узкой" аудитории есть не только маргиналы, но и лидеры парламентских партий», — заявил Миронов.

Глава партии решил не скрывать, что является фанатом Летова: «Музыка Егора Летова – это мощнейшая энергетика, живой ритм, незатейливые мелодии, яркие тексты и хлесткие рифмы. Я очень люблю его творчество!».

Миронов также раскритиковал речь Мединского. «Возможно, Владимир Мединский никогда не слушал "Гражданскую оборону". В любом случае говорить в таком тоне о творчестве всенародно известного музыканта непозволительно», — сказал он и посоветовал министру познакомиться с творчеством музыканта поближе.

«В 2016 году вдова Егора Летова Наталья Чумакова подарила мне диск с фильмом "Здорово и вечно", рассказывающем о жизни музыканта. Если Владимир Ростиславович хочет понять, каким был Летов, каким была его музыка, то я обязательно поделюсь с ним этим фильмом. Уверен, равнодушным министр не останется, а после просмотра возьмет свои слова обратно!» — продолжил Миронов.

Ранее министр культуры отнес фанатов группы «Гражданская оборона» к маргиналам. Также Мединский, говоря о возможности дать омскому аэропорту имя Егора Летова, заявил, что присваивать объектам имена живых — дурной тон. «Он не жив», — напомнили журналисты. Позже глава Минкульта объяснил, что имел в виду не Летова, а лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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