Названо число кандидатов в победители конкурса «Великие имена России»

В утвержденный финальный список последнего этапа конкурса «Великие имена России» вошли 124 имени. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Отмечается, что среди выдающихся россиян разных исторических эпох лидерами стали 34 деятеля искусства.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов России присвоят имя выдающегося соотечественника, будет проходить с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

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