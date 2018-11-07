Актер Бурунов увидел романтику в имени Шостаковича

Российский актер и пародист Сергей Бурунов рассказал «Ленте.ру» о своем отношении к конкурсу «Великие имена России», который запустила Общественная палата РФ в октябре 2018 года.

«О конкурсе этом услышал в контексте предложения переименовать аэропорт Санкт-Петербурга Пулково по имени солиста моей любимой группы Ленинград — Сергея Шнурова. Но, честно говоря, думал, что это какая-то утка. Я сам учился в летном училище и понимаю, как важно для авиационных служб четкое и понятное наименование аэропортов», — поделился пародист.

Бурунов одобрил проект и заявил, что он позволит дополнительно увековечить имена важных фигур в истории. В качестве примера актер привел названия аэропортов в других городах мира.

«Вот в Нью-Йорке — Джон Кеннеди, в Париже — Шарль-де-Голль, — напомнил Бурунов. — У нас тоже есть что-то похожее. Самолеты "Аэрофлота" носят имена писателей и композиторов. В этом есть даже какая-то романтика: я лечу домой на "Шостаковиче", а не на Airbus 330».

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России», согласно концепции которого названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны. Изначально в конкурсе участвовало 45 воздушных гаваней, однако позже к нему присоединились Калуга и Пенза. В настоящее время в проекте значатся 47 аэропортов России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!