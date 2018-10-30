Блогер Соболев перебрал российских писателей в поисках названия аэропорта

Российский блогер Николай Соболев, на YouTube-канал которого подписаны более 4,5 миллиона человек, рассказал о своем отношении к конкурсу «Великие имена России», запущенному в октябре Общественной палатой РФ. Своими мыслями Соболев поделился с «Лентой.ру».

«Да, я, безусловно, слышал об этом конкурсе, и мне кажется, это прекрасная инициатива, потому что она позволяет увековечить имена великих российских деятелей культуры и искусства и просветить тех жителей города, которые еще не знали какой-то информации о своих знаменитых соотечественниках», — рассказал блогер.

По мнению Соболева, аэропорт в его родном городе Санкт-Петербурге следовало бы назвать в честь Александра Сергеевича Пушкина или Федора Михайловича Достоевского, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Питером. Также блогер подумал о варианте дополнить название аэропорта в Петербурге именем Льва Николаевича Толстого, а название московского аэропорта именем Михаила Васильевича Ломоносова.

«Эта инициатива мне импонирует, она нужна для просвещения граждан, для более близкого знакомства современного поколения с творчеством и деятельностью великих представителей ушедшей эпохи», — заключил Соболев.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России», согласно концепции которого, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны. Изначально в конкурсе участвовало 45 воздушных гаваней, однако позже к нему присоединились Калуга и Пенза. Сейчас в проекте участвуют 47 аэропортов России.

Также сообщалось, что организаторы проекта «Великие имена России» приняли решение продлить второй этап конкурса до 30 октября. На данный момент на уровне региональных общественных палат формируются первичные списки вариантов названий аэропортов.

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