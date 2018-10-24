Иван Ургант нашел именам Кокорина и Мамаева неожиданное применение

Российский телеведущий и актер Иван Ургант прокомментировал идею дополнить названия российских аэропортов именами выдающихся соотечественников в рамках общенационального конкурса «Великие имена России». Фрагмент выпуска шоу «Вечерний Ургант» опубликовано на Youtube.
«Вообще хорошая практика. Аэропорт можно и нужно называть в честь ныне живущего человека, чтобы сразу было понятно, в чем особенность этого аэропорта», — сказал Ургант.
Затем телеведущий предложил несколько шуточных вариантов имен для воздушных гаваней страны.
«Например, аэропорт Внуково переименовывается в аэропорт Стаса Пьехи. Или аэропорт Ивлеева, который не принимает малую авиацию. Еще аэропорт Кокорина и Мамаева — непонятно, сядешь ты или нет», — сострил Ургант. «Ну и наконец в Петербурге можно назвать аэропорт именем петербургской актрисы Ксении Раппопорт. Будет аэропорт Раппопорт», — добавил он.
11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно концепции проекта, названия 45 российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.
Уточнялось, что выбор имен будет проходить в четыре этапа. До 28 октября жители регионов смогут предложить имена своих великих соотечественников, затем будут сформированы лонг-листы конкурса, после этого составят шорт-листы и по результатам финального голосования выберут победителей.