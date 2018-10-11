Российские аэропорты назовут именами великих

В России стартовал проект «Великие имена России», в рамках которого 45-ти российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.

На официальном сайте проекта, запущенном 11 октября, появился список городов, аэропорты которых будут переименованы. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск и другие.

Выбор названий будет проходить в четыре этапа. Сперва регионы предложат свои названия, затем будут сформированы лонг-листы конкурса, после этого составят шорт-листы и по результатам финального голосования выберут победителей.

«Думаю, ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой. Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе, и задача присвоения этих имен станет действительно народной», — прокомментировал идею епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.

Ранее сообщалось, что предложение переименовать аэропорты в рамках проекта «Великие имена России» поступило от Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества. Общественная палата РФ также решила принять в этом участие и контролировать работу.

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