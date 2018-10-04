Российские аэропорты решили переименовать

Российские аэропорты могут получить дополнительные названия к уже имеющимся официальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря общественной палаты РФ Валерия Фадеева.
Такое предложение в рамках проекта «Великие имена России» поступило от Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества. Общественная палата РФ также решила принять в этом участие и контролировать работу.
Отмечается, что дополнительные названия для 45 аэропортов России будут выбираться среди имен выдающихся россиян. В связи с этим — предположительно, в ноябре — будет проведен общенациональный конкурс по выбору новых имен.
«Думаю, ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой. Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе, и задача присвоения этих имен станет действительно народной», — прокомментировал идею епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.
Также уточняется, что после выбора новых дополнительных названий в аэропортах может появиться соответствующее тематическое оформление.