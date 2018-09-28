Назван российский аэропорт с самой дешевой парковкой

Специалисты онлайн-сервиса AirHelp изучили цены на парковку в крупнейших аэропортах России и выяснили, где выгоднее всего оставить машину на время отпуска. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что самая низкая цена на парковку в аэропорте Шереметьево. Здесь можно оставить автомобиль на сутки за 200 рублей, а на неделю — за 1400 рублей. Однако площадка с такой ценой находится в 10 минутах езды от здания аэропорта. Отмечается, если путешественник захочет поставить машину ближе к терминалу, то цена вырастает до 5600 рублей за неделю.

В других аэропортах Москвы цена парковки также варьируется в зависимости от ее удаленности от терминала. Например, в Домодедово — от 250 до 800 рублей за сутки, а во Внуково — от 250 до 1000 рублей за сутки.

В Пулково (Санкт-Петербург) пассажирам придется заплатить от 450 рублей в сутки за парковочное место, в то время как в екатеринбургском Кольцово аналогичная услуга обойдется в 800 рублей.

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Ранее в августе онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» определил, в какие города осенью 2018 года можно слетать выгоднее, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми подешевевшими рейсами в Европу оказались Москва — Варна (дешевле на 37 процентов по сравнению с осенью 2017 года), Москва — Бургас (дешевле на 32 процента) и Москва — Берлин (дешевле на 27 процентов).

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