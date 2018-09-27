Назван самый свадебный город России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел исследование и выяснил, какой город России туристы считают самым свадебным. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Результаты опроса в социальных сетях показали, что россияне считают столицей свадеб Санкт-Петербург. За этот вариант проголосовали 47 процентов опрошенных. На втором месте оказался «город невест» Иваново (24 процента), а на третьем месте — Геленджик (14 процентов).

Также в пятерку самых свадебных российских городов попали Москва и Феодосия, набрав по 8 процентов голосов.

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Ранее в сентябре сервис бронирования жилья Tvil.ru провел исследование и выяснил, какие опасности ожидают туристов на российских курортах. По данным опроса, проведенного в социальных сетях, больше всего туристы в России опасаются съесть несвежую еду. За это проголосовали 54 процента опрошенных.

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