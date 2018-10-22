Актриса из «Гоголя» предложила назвать московский аэропорт в честь Достоевского

Российская актриса Юлия Франц, сыгравшая в фильме «Гоголь» и сериале «Универ», предложила назвать московский аэропорт в честь писателя Федора Достоевского в рамках запущенного в октябре проекта «Великие имена России». О своем отношении к конкурсу Франц рассказала «Ленте.ру».

«Наша страна, безусловно, богата великими людьми, достойными быть увековеченными многочисленными памятниками. Идея дополнить названия аэропортов в честь великих, достойнейших представителей искусства, литературы, заслуженных деятелей науки мне абсолютно импонирует», — поделилась девушка.

По ее словам, основная социальная функция подобных акций — это память для нас и будущего поколения. Франц убеждена, что людям необходимо прививать любовь к культуре, образованию, искусству и литературе — и тогда это принесет достойные плоды.

«В моем родном городке (город Чаплыгин Липецкой области — прим. «Ленты.ру») не было аэропорта, так как население было совсем небольшим», — уточнила актриса. «На данный момент своим домом я считаю Москву, и, к примеру, аэропорт Домодедово я бы назвала именем великого писателя Фёдора Михайловича Достоевского, это один из моих любимейших авторов», — добавила она.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно концепции проекта, названия 45-ти российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

Отмечалось, что имена будут выбирать в четыре этапа. Среди городов, которые участвуют в конкурсе оказались Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск и другие.

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