Блогер Гасанов предложил назвать аэропорт в честь солнца русской поэзии

Российский блогер Гусейн Гасанов предложил дополнить название аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге именем Александра Сергеевича Пушкина в рамках общенационального конкурса «Великие имена России». Концепция проекта предполагает, что названиям 45-ти российских аэропортов будут присвоены имена выдающихся соотечественников. О своей идее блогер Гусейн Гасанов сказал «Ленте.ру».

«Проект, как мне кажется, интересный, необычный. Названия российских аэропортов могут стать теперь более запоминающимися и значимыми. В Европе, кстати, такая практика уже известна. Аэропорт Будапешта назван в честь венгерского композитора Ференца Листа», — пояснил Гасанов. «Почему бы и нам не последовать хорошему примеру! Тем более, что таким образом можно облагозвучить названия и одновременно напомнить жителям о том, какие великие люди раньше здесь жили и творили», — добавил он.

Гасанов рассказал, что он родился в Петербурге и считает этот город очень атмосферным, наполненным невероятной историей и культурой. По его мнению, аэропорту Пулково очень бы подошло имя Александра Сергеевича Пушкина, у которого много всего было связано с этим городом, или же имя Петра Ильича Чайковского.

«Санкт-Петербург всегда был очень творческим и романтичным городом, поэтому и называть его аэропорт стоит в честь творческих деятелей», — заключил он.

11 октября в России стартовал проект «Великие имена России», в рамках которого предложили дополнить названия 45-ти российских аэропортов именами великих музыкантов, художников, ученых, военных и других выдающихся соотечественников. При этом существующие названия аэропортов сохранятся, а выбранные имена будут дополнительно присвоены воздушным воротам страны.

Уточнялось, что выбор имен будет проходить в четыре этапа. Сперва регионы предложат своих великих соотечественников, затем будут сформированы лонг-листы конкурса, после этого составят шорт-листы и по результатам финального голосования выберут победителей.

Предложение дополнить названия аэропортов именами известных россиян в рамках проекта «Великие имена России» поступило от Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества. Общественная палата РФ также решила принять в этом участие и контролировать работу.

«Думаю, ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой. Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе, и задача присвоения этих имен станет действительно народной», — прокомментировал идею епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.

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