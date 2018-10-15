Омский аэропорт предложили дополнить именем Егора Летова

Омский аэропорт предложили дополнить именем российского поэта и музыканта Егора Летова. Об этом сообщает телеграм-канал DOinfo.

«Очередная затея с массовым именованием российских аэропортов — это все дурость, конечно. Но если уж давать имя омскому, то такое: Омский аэропорт имени Егора Летова, aka Egor Letov International Airport», — написал в канале руководитель Агентства Региональных Исследований Виктор Корб.

По мнению Корба, имя Егора Летова — самое подходящее название для Омского аэропорта. «Игорь Федорович родился, сформировался и проявился в Омске как музыкант и уникальная личность», — пояснил Виктор Корб информационному агентству «Омскрегион». «Дать имя аэропорту — меньшее из того, что может сделать Омск для памяти своего гения», — добавил он.

Егор Летов —рок-музыкант, который родился в Омске и стал известен в качестве лидера группы «Гражданская оборона».

11 октября в России стартовал проект «Великие имена России», в рамках которого 45-ти российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников.

Выбор названий будет проходить в четыре этапа. Сперва регионы предложат свои названия, затем будут сформированы лонг-листы конкурса, после этого составят шорт-листы и по результатам финального голосования выберут победителей.

Предложение переименовать аэропорты в рамках проекта «Великие имена России» поступило от Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества. Общественная палата РФ также решила принять в этом участие и контролировать работу.

«Думаю, ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой. Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе, и задача присвоения этих имен станет действительно народной», — прокомментировал идею епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.

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