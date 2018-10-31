Стас Михайлов призвал россиян освежить память

Российский эстрадный певец и актер Стас Михайлов призвал россиян вспомнить историю страны и рассказал о своем отношении к общенациональному конкурсу «Великие имена России». Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Я слышал об этом проекте. Сейчас аэропортам присваивают имена великих людей. Хорошая идея, молодцы», — сказал исполнитель. «Не вижу здесь ничего предосудительного, поскольку во всех странах уже есть такие аэропорты с именами великих людей, например, международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль», — продолжил певец.

Он также добавил, что аэропорты нужно называть в честь людей, которые оставили свой след в истории, и это точно не должны быть личности нашего столетия. По мнению Михайлова, это должны быть связанные с Великой Отечественной войной герои, которые на самом деле внесли свой вклад в развитие страны. «Имена должны соответствовать месту. То есть все должно быть разумно и основано на исторических данных», — пояснил актер.

Он также добавил, что основная функция таких проектов — дать прикоснулись к истории нашим потомкам. «Например, у них будет возникать вопрос "Пап, а почему аэропорт назван таким человеком?". Отец будет отвечать — и тогда родители и дети будут прикасаться к истории», — уточнил Михайлов. «Многие дети, которые сейчас учатся в школе, не понимают всю серьезность Великой Отечественной войны. Для них это какая-то сказка, что-то нереальное. Такой проект поможет им узнать об этом событии. Тогда что бы ни происходило, это навсегда останется в памяти», — добавил он.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России», согласно концепции которого названия 47 крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Выбор имен проходит в четыре этапа. Во вторник, 30 октября завершился второй этап конкурса, в ходе которого сформировались лонг-листы предлагаемых имен. Теперь любой желающий может принять участие в финальном этапе конкурса, который пройдет с 12 по 30 ноября.

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