Россияне поддержали идею присвоить аэропортам именя великих соотечественников

Более половины жителей регионов России (51 процент) положительно оценивают идею присвоить аэропортам имена великих соотечественников. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте проекта в пятницу, 26 октября.

Каждый второй респондент считает, что выбор имени должен иметь историческую привязку к территории. 34 процента опрошенных предпочтут присвоить аэропортам имена военных, а 33 процента — ученых. Еще 24 процента считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. Среди молодежи процент, разделяющих это мнение, выше.

«Если названия аэропортов будут выбраны с учетом мнения жителей регионов, идея получит поддержку», — сказала руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно концепции проекта, названия 45 российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

Голосование будет проходить в четыре этапа. До 28 октября жители регионов смогут предложить свои варианты, затем будут сформированы лонг-листы конкурса, после этого составят шорт-листы и по результатам финального голосования выберут победителей.

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