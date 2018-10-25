Чувашия присоединилась к проекту «Великие имена России»

К общенациональному конкурсу «Великие имена России» присоединилась Республика Чувашия, в список для голосования на сайте великиеимена.рф добавлен Международный аэропорт Чебоксары. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты (ОП) России в четверг, 25 октября.

«То, что принять участие в конкурсе хотят и за пределами изначально определенных для проекта регионов, — это очень приятно, значит, мы на верном пути. Конечно, оргкомитет конкурса не мог не пойти навстречу пожеланиям и расширил число участников», — сказал секретарь ОП Валерий Фадеев.

В настоящее время Общественная палата Чувашии готовится к проведению публичных обсуждений и формированию списка имен-претендентов для названия аэропорта. Так, член ОП Николай Паштаев предполагает, что воздушный узел мог бы получить имя в честь знаменитого космонавта генерал-майора авиации Андрияна Николаева.

«Николаев — первый космонавт, который в 1962 году работал на орбите без скафандра, первый космонавт, который участвовал в военном эксперименте в космосе. В нашем городе и улица названа в его честь, есть монумент, посвященный ему, население Чувашии им гордится», — сказал Паштаев.

Накануне к проекту присоединился Чукотский край.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс, по итогам которого названия 45 российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. Жители регионов могут предложить свои варианты до 28 октября.

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