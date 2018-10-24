Чукотка присоединилась к конкурсу «Великие имена России»

Чукотский край поддержал проект Общественная палаты РФ и решил принять участие в общенациональном конкурсе «Великие имена России». Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

По словам секретаря общественной палаты Валерия Фадеева, жители Чукотского края выступили с инициативой включить аэропорт Анадыри в состав участников конкурса, и оргкомитет конкурса пошел им навстречу.

Таким образом, в качестве дополнений к названию аэропорта Анадыри предложили десять имен выдающихся россиян. Среди них военный летчик Тимофей Елков, писатель Юрий Рытхэу, автор «Эскимосских этюдов» Юрий Анко, поэтесса Антонина Кымытваль, писатель Олег Куваев, океанолог Николай Евгенов, советский геолог Николай Чемоданов, художник Михаил Вуквол, космонавт Павел Виноградов и оленевод Иван Аренто.

Отмечается, что в в первоначальном списке городов-участников конкурса Анадыри не было. В него входили Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск и другие.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно концепции проекта, названия 45 российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

Жители регионов могут предложить свои варианты имен для конкурса до 28 октября.

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