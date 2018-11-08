Волонтеры Победы помогут присвоить аэропортам имена великих россиян

Жителей регионов пригласили принять участие в финальном этапе конкурса «Великие имена России». Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов России присвоят имя выдающегося соотечественника, будет проходить с 12 по 30 ноября. Любой желающий сможет выбрать один аэропорт и отдать свой голос за одно имя, по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Для каждого аэропорта будет предложено три имени из списка ранее определившихся лидеров.

Проголосовать можно на сайте, в социальных сетях, а также по телефону «горячей линии». Более того, провести заключительный этап помогут волонтеры Победы из 42 регионов, которые сформируют точки для голосования в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

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