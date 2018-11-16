Российский режиссер нашел связь между матом и патриотизмом

Российский театральный режиссер Константин Богомолов назвал употребление мата на сцене проявлением патриотизма. Его слова в пятницу, 16 ноября, передает «Говорит Москва».

«К мату на сцене я отношусь нормально, если в нем есть художественная необходимость. Мне кажется, наоборот, употребление мата свидетельствует о каком-то более глубоком проникновении в национальную культуру страны и даже каком-то определенном, я бы говорил здесь скорее не о либерализме, а скорее о патриотизме», — заявил он.

Богомолов добавил, что «человек матерящийся — это человек, который укоренен в русскую культуру». «Я очень сочувственно отношусь к любым сильным эмоциям, выражены они матом или не матом, главное, чтобы были эмоции», — подчеркнул режиссер.

Так Богомолов прокомментировал заявление министра культуры Владимира Мединского, который назвал употребление мата в театрах проявлением «нездорового либерализма некоторых худруков».

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