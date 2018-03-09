Директор «Современника» отреагировал на выходку Ефремова

Руководство московского театра «Современник» намерено разобраться со скандалом на гастролях артистов в Самаре, в ходе которых одна из зрительниц обвинила актера Михаила Ефремова в пьянстве и мате со сцены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Игоря Попова.

По его словам, сам он не ездил в Самару, а в ситуации надо разбираться с актерами лично после того, как они вернутся в Москву 9 марта. «Нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — добавил Попов.

Ранее в ответ на обвинения в свой адрес Ефремов говорил, что его эпатажное поведение на сцене — это часть образа.

В пятницу, 9 марта, одна из зрительниц спектакля «Не становись чужим» в Самаре в своем Facebook пожаловалась, что актеры вышли на сцену с задержкой, а Михаил Ефремов был сильно пьян и путал текст. Женщина писала, что артист ответил матом на просьбу зрителей говорит громче, а к концу выступления зал опустел.

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