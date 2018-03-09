Ефремов прокомментировал обвинение в пьянстве и оскорблении зрителей

Актер Михаил Ефремов прокомментировал скандал, связанный с выступлением в самарском театре, где одна из зрительниц обвинила его в опоздании и непристойном поведении. Об этом сообщает «МК».

«Сходила 7 марта на спектакль театра "Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут, — написала женщина в Facebook. — Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару».

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Ефремов рассказал «МК», что эта зрительница его просто не поняла. «Это Пинтер (спектакль Гарольда Пинтера «Не становись чужим» — прим. «Ленты.ру»), черная английская комедия, — объяснил актер. — Немножко не догнали, вот и все. Точнее, одна женщина не поняла, которая это все писала».

До этого, по его словам, было выступление в Воронеже, на котором он стрелял в зал, и всех это только позабавило.

«Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют», — ответил Ефремов на вопрос журналистов «Говорит Москва» о том, был ли он действительно пьян.

Цена билета на скандальный спектакль доходила, по словам возмущенной зрительницы, до 7 тысяч рублей. В зале присутствовал глава регионального Минкульта, но он на выходку актера не отреагировал. «Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале», — подчеркнула зрительница.

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