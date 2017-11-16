Обезглавивший бога виноделия за дерзость петербуржец понес наказание

Суд определил наказание для молодого петербуржца, обезглавившего горельеф древнегреческого бога Диониса на фасаде дома Кирилловых. Об этом в четверг, 16 ноября, со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга сообщает «Фонтанка».

Подсудимый, актер Арсений Аркадов, признал свою вину полностью. Петроградский районный суд назначил ему 200 часов обязательных работ.

Инцидент произошел 21 августа на Большой Пушкарской улице. 27-летний мужчина сбил голову статуи и забрал ее себе. Позже элемент горельефа нашли у него во время обыска. Как отмечали в полиции Санкт-Петербурга, Аркадов был пьян и посчитал, что статуя бога виноделия смотрит на него «слишком дерзко».

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК России («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия Российской Федерации»).

Дом Кирилловых был построен в начале XX века, затем перестраивался. С 2001 года является объектом культурного наследия и представляет особую историческую ценность.