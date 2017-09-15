Петербургская статуя осталась без головы за свой «дерзкий» взгляд

Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который снес голову статуи на доме Кирилловых, посчитав, что она смотрит на него «слишком дерзко». Об этом сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Указывается, что 21 августа 27-летний мужчина сбил голову статуи и забрал ее себе. Похищенный элемент нашли у него во время обыска.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК России («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия Российской Федерации»), отметили в пресс-службе.

Дом Кирилловых был построен в начале XX века, позже он был перестроен. С 2001 года является объектом культурного наследия и представляет особую историческую ценность.