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Петербургская статуя осталась без головы за свой «дерзкий» взгляд

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Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который снес голову статуи на доме Кирилловых, посчитав, что она смотрит на него «слишком дерзко». Об этом сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Указывается, что 21 августа 27-летний мужчина сбил голову статуи и забрал ее себе. Похищенный элемент нашли у него во время обыска.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК России («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия Российской Федерации»), отметили в пресс-службе.

Дом Кирилловых был построен в начале XX века, позже он был перестроен. С 2001 года является объектом культурного наследия и представляет особую историческую ценность.

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