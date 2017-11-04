Культура
 

Джонни Деппу попеняли за перегар и шатание на красной ковровой дорожке

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Джонни Депп
Джонни Депп

Голливудский актер Джонни Депп, вероятно, пришел пьяным на мировую премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе». Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, накануне премьеры, которая состоялась 2 ноября в королевском Альберт-холле в Лондоне, артист отдыхал в ночном клубе The Box. По словам источника, вечеринка сильно затянулась, из-за чего Депп, судя по всему, не успел протрезветь.

В Альберт-холл он заявился в помятом смокинге и с развязанной бабочкой. На красной ковровой дорожке еле державшегося на ногах Деппа постоянно придерживал за плечи телохранитель, а когда артист общался с коллегами, от него якобы пахло выпивкой, пишет таблоид.

Помимо этого, Деппа трижды просили не курить в помещении, а когда он вышел на сцену и взял слово, оказалось, что его речь местами несвязная.

В январе этого года Депп официально развелся с кинозвездой Эмбер Херд. Актриса обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии и пьянстве. По информации бывших менеджеров Деппа, артист ежемесячно тратит на вино минимум 30 тысяч долларов.

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