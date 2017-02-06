Джонни Депп уволил своего агента из-за близости к банкротству

Американский актер Джонни Депп отказался от сотрудничества с агентом Трейси Джейкобс из «Объединенного агентства талантов» (UTA), так как больше не может выплачивать ей комиссионные вознаграждения с гонораров за съемки в кино. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник в понедельник, 6 февраля.

Депп подписал соглашение с конкурентом UTA, «Креативным агентством артистов» (CAA). По данным источника, в компании актеру предложили более выгодные условия.

Артист сотрудничал с Джейкобс с 1988 года после того, как та заметила его в телесериале «Джамп стрит, 21».

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Ранее в феврале бывшие менеджеры Деппа подали на него в суд, обвинив актера в транжирстве. В иске говорится, что артист вел «эгоистичный, беспечный и безответственный образ жизни», ежемесячно обходившийся ему в среднем в два миллиона долларов. Компания Management Group утверждает, что каждый месяц Депп тратит на вино минимум 30 тысяч долларов.

Иск является встречным: Депп подал в суд на Management Group в январе, обвинив компанию в том, что потерял из-за нее «миллионы долларов» и задолжал 40 миллионов.