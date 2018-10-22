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Мединский посетовал на чушь в головах молодежи

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Владимир Мединский

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что в России за 20 лет выросло поколение людей с искаженными знаниями об истории государства. Об этом он сказал во время презентации своей книги «Война — Мифы об СССР 1939-1945 годов» на международной книжной ярмарке в Белграде, передает РИА Новости.

«Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой [войны] и много ездил по стране, общался с молодежью, со студентами. (...) Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью», — отметил глава Минкульта.

По его словам, молодые люди получают знания из голливудских фильмов, статей в интернете и компьютерных игр. Мединский подчеркнул, что история определяет шаги людей сейчас, «за это идет информационная война во всем мире».

В начале года Минкульт отозвал прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», посчитав картину экстремистской. Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. В фильме режиссера Армандо Ианнуччи снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин. Московский кинотеатр «Пионер» все же показал фильм несмотря на запрет.

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