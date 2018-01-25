«Смерть Сталина» показали в Москве вопреки запрету

В московском кинотеатре «Пионер» показали британскую комедию «Смерть Сталина». Об этом пишут пользователи сети.

Как отмечается в Telegram-канале «КиноПоиск», сеанс не отличался от обычного ничем, кроме «нетипичного для буднего дня аншлага и нашествия прессы». Дополнительной охраны задействовано не было.

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«Пара пенсионерок перед сеансом скептически высказывались "КиноПоиску" в адрес запрета и комиссии, упрекнув "экспертов" в нежелании знать историю своей страны», — говорится в сообщении.

Портал также опубликовал видео, на котором выходящие из зала зрители делятся впечателениями от просмотра. Посетители отмечают, что фильм им понравился и ничего оскорбительного они не увидели.

Отмечается, что кинотеатр полностью распродал билеты на картину до 3 февраля, по два сеанса в день.

23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя Минкульта Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма.

Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение.

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