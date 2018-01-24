Запрет «Смерти Сталина» заставил пользователей задуматься о бессмертии вождя

В сети обратили внимание на запрет в России британской комедии «Смерть Сталина», премьера которой была запланирована на 25 января. Пользователи Twitter принялись обсуждать действия Минкульта, который снял картину с проката за два дня до премьеры. «Сталина на них нет», — возмутились они.

Недовольные запретом пользователи принялись гадать, что послужило причиной решения чиновников. «Вдруг они выяснили, что он не умирал?» — предположил один из них.

«Только Никита Михалков знает, как нужно изображать Сталина в широком метре. Правильно, правильно, *** (блин)», — отметил другой, намекая, судя по всему, на фильм «Утомленные солнцем 2».

Большинство заметило, что запрет Минкульта лишь подогревает интерес к «Смерти Сталина» и провоцирует множество пользователей посмотреть фильм в сети. «Я даже об этом фильме не был в курсе», — пожаловался BigVovaRU.

«Я не думал, что очень сильно захочу посмотреть "Смерть Сталина", но теперь я очень сильно хочу посмотреть "Смерть Сталина"», — заявил thatellakid.

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Нашлись и те, кто назвал запрет справедливым, но заметил, что многие отечественные режиссеры снимали и продолжают снимать немало лживых и «глумливых фильмов о российской истории с алкоголиками, мерзавцами и подонками».

23 января юристы Минкульта призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. В тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение.

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