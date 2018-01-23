«Смерть Сталина» запретили в России

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», премьера которой была запланирована на 25 января. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности главы Департамента кинематографии Ольга Любимова.

Картину отказались пустить в прокат из-за того, что в ней нашли «запрещенные к распространению материалы».

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Ранее во вторник стало известно, что юристы Минкульта призвали руководителя ведомства Владимира Мединского запретить показ «Смерти Сталина» из-за признаков экстремизма, которые были обнаружены в ленте. По словам авторов обращения, фильм «направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности».

«Смерть Сталина» рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. В фильме режиссера Армандо Ианнуччи снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин.

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