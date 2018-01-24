Режиссер рассказал о реакции русских на «Смерть Сталина»

Создатель «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи прокомментировал запрет Министерства культуры России на прокат черной комедии. Его слова передает The Guardian.

«Все россияне, которым мы показывали фильм, включая российских журналистов, утверждали, что он им очень понравился. Они говорили: "Это смешно, но это все правда"», — отметил Ианнуччи.

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Режиссер подчеркнул, что не оставляет надежды показать «Смерть Сталина» российским зрителям: «Я все еще уверен, что нам удастся провести фильм в кинотеатры».

23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма.

Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение.

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