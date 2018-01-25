Песков отказался называть запрет «Смерти Сталина» цензурой

Кремль не считает, что отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» является ограничением свободы слова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 25 января.

«Я не согласен с тем, что это [отзыв прокатного удостоверения] проявление цензуры», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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Накануне Песков, комментируя решение Министерства культуры России отозвать прокатное удостоверение у британской комедии, обратил внимание на то, что ведомство опиралось на заключение экспертной группы. Специалисты обнаружили в фильме признаки экстремизма. В частности, им не понравилось, что маршал Георгий Жуков представлен в картине «воинствующим клоуном».

Резко о картине высказался правнук Иосифа Сталина грузинский художник Яков Джугашвили. Создателей комедии он назвал нелюдями.

В свою очередь, режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи отметил, что всем россиянам, которым показывали фильм, он очень понравился.

Премьера фильма о борьбе за власть в стране после смерти Иосифа Сталина была запланирована на 25 января.

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