Песков прокомментировал реакцию Минкульта на «Смерть Сталина»

Решение о выдаче или отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» является прерогативой министерства культуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 24 января.

«Если я не ошибаюсь, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определенным выводам. Министерство культуры не может не учитывать точку зрения своих экспертов, общественников, которые, собственно, для этого и собираются», — сказал Песков.

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Накануне Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», премьера которой была запланирована на 25 января. Специалисты обнаружили в фильме признаки экстремизма. В частности, им не понравилось, что маршал Георгий Жуков представлен в картине «воинствующим клоуном».

В свою очередь, режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи отметил, что всем россиянам, которым показывали фильм, он очень понравился: «Они говорили: "Это смешно, но это все правда"».

Британская комедия рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. В фильме снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин.

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