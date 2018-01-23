Фильм о Сталине покажут в Москве 26 января

Французская актриса и режиссер Фанни Ардан представит в Москве свой фильм «Диван Сталина». Об этом сообщается на сайте кинотеатра «Пионер».

Презентация пройдет 26 января. «Мероприятие пройдет в преддверии открытия Франко-российского года языка и литературы при поддержке Французского института в России», — говорится в сообщении кинотеатра.

После кинопоказа Ардан ответит на вопросы зрителей.

Роль Иосифа Сталина в ленте исполнил актер Жерар Депардье. Премьера картины состоялась 13 ноября 2016 года на Лиссабонском фестивале.

Ранее 23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя ведомства Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма.

Позже в тот же день «Смерть Сталина» запретили в России.

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