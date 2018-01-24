Правнук Сталина назвал нелюдями создателей фильма «Смерть Сталина»

Правнук Иосифа Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили назвал нелюдями создателей комедии «Смерть Сталина». Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва» в среду, 24 января.

«Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Ну как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь», — сказал он.

Джугашвили также посетовал на духовное отставание современной России от Северной Кореи.

«Появление этого фильма — это результат не деятельности этих авторов, этих нелюдей, а скорее это то, что мы им позволили. Ким Ир Сен для этих людей тоже является палачом и тираном. Вряд ли они снимут фильм-комедию о смерти Ким Ир Сена. Но такой фильм обязательно появится в Северной Корее, как только северные корейцы предпочтут справедливости жизнь ради пожрать и отдохнуть», — отметил художник.

По его словам, россияне «отказались от справедливости, чьим олицетворением был Сталин, который пытался заставить людей жить по справедливости». «Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть», — подытожил правнук Сталина.

23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя Минкульта Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма.

Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение.

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