Мединский испугался загнивания кино из-за «Звездных войн»

Министр культуры России Владимир Мединский представил премьер-министру Дмитрию Медведеву законодательную инициативу, согласно которой кинотеатры смогут выделять каждому фильму не более 35 процентов сеансов. Стенография заседания правительственного совета по развитию отечественного кино опубликована на сайте правительства.

Мединский привел в пример картину «Звездные войны: Последние джедаи», вышедшую на российские экраны 14 декабря.

«Я, например, смотрю каждый день, что у нас происходит с фильмами. И вот мы видим, что сейчас фильм "Звездные войны" в результате, естественно, предельно здоровой конкуренции имеет 50 процентов сеансов в стране. Это называется "монополия", ведущая к загниванию», — предостерег глава Минкульта.

Министр также рассказал Медведеву об успехах отечественного кино. По его словам, сборы за последний год выросли на 43 процента. Он добавил, что Минкульту «удалось в этом году раздвинуть конкуренцию между двумя очень похожими замечательными фильмами о космонавтах, в итоге оба они стали лидерами проката — и "Салют-7", и "Время первых"».

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