Сказка «Последний богатырь» стала самым кассовым российским фильмом

Комедия «Последний богатырь» после прошедшего уик-энда стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката России и СНГ. Об этом сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика».

За пять недель проката картина режиссера Дмитрия Дьяченко собрала 1,68 миллиарда рублей, обойдя фильм Федора Бондарчука «Сталинград», удерживавший лидерство на протяжении четырех лет. На сеансы этой комедии было продано свыше 7,5 миллиона билетов.

Фильм «Последний богатырь» повествует о приключениях обычного парня по имени Иван, который неожиданно переносится из Москвы в Белогорье — магический мир, населенный героями русских сказок.

30 октября министр культуры России Владимир Мединский признался, что ожидал увидеть лучшие результаты кассовых сборов фильма Алексея Учителя «Матильда» — картины, оказавшейся в центре скандала еще до выхода в свет.