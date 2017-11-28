Режиссер самого кассового российского фильма раскрыл секрет успеха

Режиссер Дмитрий Дьяченко, снявший комедию «Последний богатырь», которая стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, раскрыл секрет успеха кинокартины. Его слова во вторник, 28 ноября, приводит РИА Новости.

По словам кинематографиста, ленте помогло правильное позиционирование: «Последнего богатыря» представили не как детский фильм, а как семейный. «Изначально сценарий писался так, чтобы шутки были понятны и шестилетним детям, и старшему поколению», — отметил Дьяченко.

Режиссер добавил, что продюсеры из Disney вели правильную рекламную кампанию: о картине в течение года узнали около 33 миллионов человек. «Это имеет большое значение, потому что люди знали и ждали фильм. Без компании Disney, без такой массированной рекламной кампании не было бы такого успеха, это было абсолютно очевидно», — подчеркнул он.

Продюсеры «Последнего богатыря» также верно подобрали дату выхода фильма в прокат — перед школьными каникулами.

Накануне сообщалось, что «Последний богатырь» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката России и СНГ, собрав за пять недель 1,68 миллиарда рублей. Лента побила рекорд работы Федора Бондарчука «Сталинград», удерживавшей лидерство на протяжении четырех лет.