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Белорусы сняли фильм по сценарию нейросети

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Белорусская кинокомпания RitZEED выпустила короткометражку по сценарию, написанному нейросетью. Фильм получил название «Завод станкостроительных станков», он опубликован на YouTube-канале студии.

«Весь сценарий написан нейросетью, авторские права у нее», — говорится в подписи к трехминутному видео.

Лента рассказывает историю героев с именами Джонни, Джо, мистер Блундин, Морфеус, Джон Рут. «Ты собираешься просто подобрать свои полицейские стекли?» — спрашивает Джон Рут у Джонни. «Я не привел тебя в полицейском себя», — отвечает тот.

«Полицейский-старик поворачивается в положение. Он подходит к стене и продолжает дуть из-под мгновения», — гласят субтитры.

Согласно титрам, главные роли исполнили «Слава, Леха, Егор, Кирилл, Дима и еще ребята».

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