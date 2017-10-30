Мединский удивился низким сборам «Матильды»

Министр культуры России Владимир Мединский признался, что ожидал увидеть лучшие результаты кассовых сборов фильма Алексея Учителя «Матильда». Его слова передает «Интерфакс» в понедельник, 30 октября.

«Первый уик-энд, по-моему, — 210 миллионов. Я думал, будет больше, после такой рекламной кампании», — подчеркнул руководитель Минкульта.

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27 октября Учитель заявил, что за первые два дня проката «Матильда» собрала 69 миллионов рублей. Кинематографист подчеркнул, что денег могло бы быть больше, если бы его ленту рекламировали на телевидении.

Картина Учителя появилась на экранах кинотеатров 26 октября. До выхода в прокат «Матильда» оказалась в центре скандала — депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала против ленты, утверждая, что в ней присутствуют элементы, оскорбляющие чувства верующих. Фильм посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской.