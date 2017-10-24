Песков посоветовал сходить на «Матильду»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал зрителям самостоятельно оценить фильм «Матильда». Об этом он заявил после выхода из зала столичного кинотеатра «Октябрь», где состоялась премьера картины, передает «Интерфакс».

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«Сходите, посмотрите. Каждый придет к своему мнению», — сказал он, отказавшись поделиться своими впечатлениями от фильма.

В официальный прокат в России картина Алексея Учителя выходит 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской. По ее мнению, кинолента оскорбляет чувства верующих. Она направила в Генпрокуратуру более 40 жалоб о возможных нарушениях в действиях создателей «Матильды».