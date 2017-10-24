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Православные раскидали серебреники на премьере «Матильды» и вспомнили об Иуде

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Члены движения «Сорок сороков» устроили акцию протеста перед московским кинотеатром «Октябрь» на Новом Арбате, где должна пройти премьера фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщает телеканал «360».

Одна часть православных активистов стоит в одиночных пикетах у здания, другая ходит с акафистами — их они планируют читать на протяжении всего киносеанса. Ранее протестующие закидали красную дорожку перед кинотеатром серебряными монетами с надписью «Иудина радость». При этом они утверждают, что никак провокаций устраивать не собираются.

Полиция задержала нескольких противников кинокартины. Среди задержанных — несколько членов движения «Царский крест», в том числе их лидер Александр Порожняков. В сообществе организации «ВКонтакте» отмечается, что их без объяснения причин отвезли в ОВД «Арбат».

Для обеспечение безопасности гостей сотрудники полиции оцепили прилегающую к кинотеатру территорию. Перед показом все залы проверили кинологи. Порядок у здания обеспечивают 60 человек, среди них полицеские, ФСО и сотрудники ЧОП.

23 октября премьера фильма прошла в в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Как писал «Росбалт», незадолго до мероприятия возле здания собрались протестующие. Около 20 человек, преимущественно пожилые женщины, стояли с плакатами «Матильда — вызов русскому миру» и иконами и изображениями Николая II, пели псалмы и «Боже, царя храни».

Еще задолго до появления фильма на экранах он вызвал бурную критику со стороны православных активистов. На их сторону встала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая потребовала запретить показ картины и признать ее экстремистской. Она написала более 40 обращений в Генпрокуратуру с требованием проверить ленту на предмет нарушений законодательства. Ничего противозаконного в фильме обнаружено не было.

Сюжет «Матильды» Учителя строится вокруг романа будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В картине есть постельные сцены цесаревича с танцовщицей, поэтому часть верующих считает, что таким образом фильм оскорбляет их чувства.

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